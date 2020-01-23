В Приморье судостроители "Звезды" сдадут первый танкер досрочно

В Приморском крае первый танкер класса "Афрамак" могут ввести в эксплуатацию на заводе "Звезда" раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Серия нефтевозов типа "Афрамакс" включает 12 судов. Сейчас на предприятии изготавливают и собирают секции первых четырех.

Как рассказал врио директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев, первое судно по контракту должны спустить на воду в мае, сдать - в сентябре-октябре.

"Но мы будем стараться закончить работу раньше намеченного срока. Таких больших танкеров не делали даже в СССР, его водоизмещение - 114 тысяч тонн, длина - 258 метров, ширина - 46 метров", - рассказал Лаптев побывавшему на "Звезде" главе края Олегу Кожемяко.

Справка "РГ"

Танкеры "Афрамакс" станут первыми судами такого типа, построенными в России. Его вес без груза - 25 тысяч тонн. Они перевозят сырую нефть и нефтепродукты в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки способны работать на сжиженном газе.

Ольга Журман