The Hindu (Индия): разбираемся в ходах на шахматной доске российской власти

В этих русских шахматах Путин играет роль ферзя, уверена автор. Он продолжает оставаться у власти и имеет поддержку жителей страны как авторитарный популист, считает она. В период, когда над миром властвует правый популизм, Путин отказывается быть пассивным наблюдателем и продолжает сопротивление.

Окончание срока пребывания российского президента Владимир Путина на посту главы государства становится все ближе, и в этот момент он объявил о значительных изменениях по трем направлениям: изменения конституции; перетасовка в составе близких помощников и тех людей, которые формулируют политику; целый ряд экономических и социальных мер, призванных оказать влияние как на российскую экономику, так и на общество в целом. Каковы же эти изменения и что они говорят о планах г-на Путина относительно российского государства и его самого как центральной фигуры?

Об этих изменениях г-н Путин рассказал в речи на совместном заседании обеих палат российского парламента. Влиятельный российский Совет безопасности получил новую должность заместителя председателя, а возглавляет его сам президент. Эти конституционные изменения связаны также с перетасовкой людей из его близкого окружения. Премьер-министр Дмитрий Медведев, самый близкий помощник г-на Путина, переведен на этот вновь созданный пост. Такого рода конституционное изменение должно быть представлено на одобрение Думы и затем подписано президентом. Очевидно, что это будет сделано постфактум и без каких-либо проблем, поскольку Дума находится под контролем г-на Путина, а его партия обладает там большинством.

Преемником г-на Медведева стал 53-летний Михаил Мишустин, который ранее возглавлял российскую налоговую службу. Это технократ, который, как правило, действует "за кулисами", и он почти не известен российской публике. Кроме того, было объявлено о том, что будут произведены и другие изменения.

Фактор Медведева

Очевидно, что предложенные изменения конституции в отношении Совета безопасности сделаны для г-на Медведева, который с 1990-х годов был близким помощником г-на Путина. Поскольку российская конституция позволяла занимать пост главы государства лишь два срока подряд, г-н Медведев занимал эту должность в период с 2008 года по 2012 год, а г-н Путин стал тогда премьер-министром. Было совершенно ясно, что г-н Медведев будет лишь держать это место теплым до того момента, пока г-н Путин вновь не займет его в 2012 году. Что касается работы г-на Медведева на посту президента, то он не принимал самостоятельных решений, а им руководил г-н Путин. В 2012 году г-н Медведев вновь стал премьер-министром и проработал на этом месте до прошлой недели.

Возникает вопрос о том, был ли предоставлен г-н Медведеву почетный уход с должности с помощью назначения его заместителем председателя Совета безопасности. Хотелось бы также узнать, кого именно готовит г-н Путин в своей игре о наследовании власти к тому моменту, когда его президентский срок подойдет к концу. Однако г-н Путин обладает в настоящее время властью и осуществляет контроль, поэтому держит свои карты пока закрытыми.

Другое предложение по изменению конституции тоже является значительным. Г-н Путин предложил, чтобы Дума, российский законодательный орган, получила на самом деле больше полномочий. Так, например, Дума теперь будет утверждать назначение премьер-министра, его заместителей, а также министров кабинета.

Согласной действующей конституции, только президент назначает их. Теперь Дума получит возможность одобрить или отклонить выбор президента. Однако президент сохраняет за собой право назначать чиновников и увольнять их.

Кроме того, внесенные на рассмотрение предложения предполагают расширение полномочий Государственного совета. Государственный совет представляет собой собрание губернаторов из федеральных округов, члены которого встречаются на регулярной основе, а его решения имеют рекомендательный характер. Этот орган теперь получает закрепленный в конституции статус. Хотя г-н Путин объявил о проведении референдума по предложенным изменениям (его результаты не будут обязывающими), российская политическая система продолжает оставаться президентской и в высокой степени централизованной.

План игры до 2024 года

Очевидно, что г-н Путин продолжит сохранять полный контроль. Однако он также формирует свое наследие как создатель конституционных институтов, и, предоставляя дополнительные полномочия Государственной думе, г-н Путин показывает, что хочет наделить большими полномочиями этот орган.

Г-н Путин также коснулся в своем послании главных угроз для внутренней безопасности, - речь идет о глубоком и продолжающемся демографическом кризисе (численность населения страны ежегодно сокращается почти на миллион человек). Он назвал низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности неприемлемыми. Для преодоления этого демографического кризиса он предлагает принять следующие меры: все семьи с низким уровнем дохода и с малолетними детьми будут получить ежемесячное пособие; все дети до четвертого класса во всех российских школах будут обеспечены бесплатными обедами; все матери после рождения первого и второго ребенка будут получать льготы и выплаты.

Кроме этих выплат, г-н Путин объявил о выделении государственных средств и о реализации инфраструктурных проектов, которые будут направлены на борьбу с бедностью, на снижение социальной напряженности, на сокращение разрыва в доходах, а также на улучшение системы здравоохранения. Это добавит в российский ежегодный бюджет 450 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов), которые будут потрачены на общественные нужды. Эти средства могут стимулировать экономику, решить демографическую проблему, а также преодолеть стагнацию в экономике. В тот период, когда во всем мире вводятся жесткие меры экономии и сокращаются социальные расходы, г-н Путин идет против течения. Граждане России поддерживают эти меры.

Так на что же направлены все эти изменения? Некоторые наблюдатели считают, что желание г-на Путина сохранить в своих руках контроль над Российской Федерацией не идет на убыль. Однако там, судя по всему, существует смешанная картина. Г-н Путин продолжает реализацию своего проекта по укреплению российского государства. Именно с этого он начал свою деятельность, когда установил контроль над государством, разрушавшимся после периода правления г-на Ельцина. Его справедливо критиковали за то, что он не создает автономные институты, не принимает в расчет разделение властей, сохраняет централизованную федеральную систему, контролирует прессу и поддерживает приближенную к себе капиталистическую клику. Однако г-н Путин и Россия сталкиваются с внешними вызовами. Организация Североатлантического договора (НАТО) и Запад считают Россию главной угрозой, поэтому Москва вынуждена поддерживать свой огромный военно-промышленный комплекс. Против России введены санкции. Г-н Путин вынужден был лавировать и устанавливать отношения с теми государствами, которые были готовы игнорировать эти санкции. Главные российские интересы должны быть сбалансированы в западной и восточной Азии, а также на востоке с Китаем и Индией. Поэтому г-н Путин должен заниматься и этими вопросами.

Хотя оппозиция и критики демонизируют Путина, он продолжает сохранять контроль и может рассчитывать на поддержку жителей страны. В нынешний период, когда правый популизм держит в своих руках власть и увеличивает контроль над институтами по всему миру, когда мультилатерализм ослабевает и возникают новые угрозы, г-н Путин и Россия отказываются быть пассивными наблюдателями и продолжают оказывать сопротивление. Правление г-на Путина можно назвать популистским авторитаризмом. Поскольку г-н Путин отвергает либерализм и не имеет достаточно времени для основанной на процедурах демократии, он не должен возражать против подобного определения. В этих русских шахматах г-н Путин играет роль ферзя.

Анурадха Ченой - бывший профессор и декан Школы международных исследований расположенного в Нью-Дели Университета имени Джавахарлала Неру.

Анурадха Ченой (Anuradha M. Chenoy)