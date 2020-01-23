Группа Leonardo приступила к летным испытаниям БЛА "Фалько Эксплорер"

ЦАМТО, 22 января. Группа Leonardo объявила о начале летных испытаний разведывательного беспилотного летательного аппарата "Фалько Эксплорер" (Falco Xplorer).

Первый вылет БЛА с с/н 0001 совершил с базы ВВС "Трапани" 15 января. После 60-минутного полета над заливом Трапани аппарат возвратился на базу, успешно совершив посадку.

Тестирование проводилось под руководством Летно-испытательного центра ВВС Италии. Как планируется, в ближайшее время начнется проведение серии летных испытаний, в ходе которых будет оценен весь спектр возможностей БЛА, включая интегрированную систему датчиков. Это также позволит сертифицировать "Фалько Эксплорер" на соответствие стандарту летной годности НАТО STANAG-4671, что значительно расширит территорию, на которой он может применяться.

Группа Leonardo впервые представила "Фалько Эксплорер" в ходе Парижского авиасалона в 2019 году. БЛА будет сертифицирован для выполнения полетов в гражданском воздушном пространстве, что позволит предлагать его как военным, так и гражданским заказчикам, включая береговую охрану и спасательные службы. Компания намерена предлагать заказчикам как продажу БЛА, так и предоставление услуг по ведению разведки и обслуживанию техники.

Как сообщал ЦАМТО, длина оснащенного двигателем Rotax БЛА составляет 9 м, размах крыла – 18,5 м, максимальная взлетная масса – 1,3 т, высота полета – 7250 м. Продолжительность полета аппарата превышает 24 часа, масса полезной нагрузки – до 350 кг.

Предполагается, что аппарат будет применяться для сбора информации, наблюдения и разведки над сушей и морем и получит для этого мощный комплект датчиков, включая РЛС Gabbiano T-80UL с синтезированной апертурой, электронно-оптический блок наблюдения LEOS, средства радиоэлектронной разведки SAGE, систему автоматической идентификации (AIS) для использования на море. Дополнительный гиперспектральный датчик позволит "Фалько Эксплорер" контролировать загрязнение земель сельскохозяйственного назначения. Система спутниковой связи будет использоваться для передачи данных вне зоны прямой видимости. Открытая архитектура позволит гибко модифицировать набор оборудования в соответствии с требованиями заказчика, включая интеграцию датчиков сторонних производителей. Предполагается, что аппарат получит защиту от кибератак.

Поскольку система полностью разработана и произведена в Европе, она не подпадает под требования "Правил международного оборота оружия" (US International Traffic in Arms Regulations – ITAR), а ее технические характеристики позволяют отнести аппарат к Классу.2 Режима контроля за ракетными технологиями. Это позволит без лишних проблем экспортировать "Фалько Эксплорер" в разные страны мира.

Базовая версия БЛА "Фалько" была выбрана пятью странами мира, усовершенствованный аппарат "Фалько EVO" используется в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республики Конго (MONUSCO), а также агентством ЕС по безопасности внешних границ (FRONTEX). В настоящее время более 50 комплектов БЛА семейства "Фалько" выполняют задачи в различных странах мира.