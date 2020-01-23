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ЦАМТО

Александр Михеев: "Рособоронэкспорт" законтрактовал 119 вертолетов производства УУАЗ

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Проходная У-УАЗ
Проходная АО "Улан-Удэнский авиационный завод".
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/about/

ЦАМТО, 22 января. Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех Александр Михеев в ходе посещения У-УАЗ обсудил 17 января с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым сотрудничество с иностранными государствами в военно-технической сфере.

"Начиная с 2001 года, по линии "Рособоронэкспорта" в 20 стран мира было поставлено около 300 вертолетов производства Улан-Удэнского авиационного завода на общую сумму 3 млрд. долл. Сегодня в нашем портфеле заказов законтрактовано 119 вертолетов завода на сумму около 1,9 млрд. долл., – сообщил А.Михеев. – Это достаточно большой объем обязательств, сроки жесткие, требования заказчика достаточно серьезные. Надеемся, что авиазавод выполнит все контракты своевременно с должным качеством".

"Благодаря "Рособоронэкспорту" у нас есть стабильный заказ сейчас и на следующий год. На ближайшие годы уже понимаем объем заказа, и эти объемы достаточны для того, чтобы не только устойчиво функционировать, но и осваивать новые модели вертолетов. Также реализуется проект самолета "Байкал". Такое сотрудничество для нас очень важно. Мы приложим все усилия для того, чтобы не подвести наших основных заказчиков", – сказал А.Цыденов.

Глава "Рособоронэкспорта" отметил работу завода по модернизации поставляемой на экспорт техники, в том числе с учетом эксплуатации в ходе антитеррористической операции в Сирии: "Заводом проведены доработки, улучшены летно-технические характеристики, аэродинамические, бронезащитные, вооружение. В этом плане, конечно, вертолет – уникальная платформа с возможностью работать и в ночных условиях. Вертолет успешно конкурирует и с американскими, и с европейскими моделями, по критериям "цена-качество" даже превосходит. В дальнейшем мы надеемся, что точки роста будут, и будем продвигать все наши вертолеты, которые производит Улан-Удэ".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК Ростех.

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Страны
Сирия
США
Компании
Ростех
РОЭ
У-УАЗ
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Михеев Александр
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