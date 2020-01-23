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ЦАМТО

Модернизированные БМП-2М поступят на вооружение российской военной базы в Таджикистане

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Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

ЦАМТО, 22 января. В 2020 году на вооружение российской военной базы в Таджикистане поступит партия из 18 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

Боевые машины имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Модернизированные машины пехоты будут доставлены в Таджикистан железнодорожным транспортом и поступят на замену устаревших образцов техники для мотострелковых подразделений базы.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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