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ЦАМТО

Переназначение Сергея Шойгу было ожидаемым

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Параде Победы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Параде Победы.
Источник изображения: iz.ru

ЦАМТО, 22 января. Переназначение Сергея Шойгу на пост министра обороны было ожидаемо, он внес значительный вклад в укрепление мощи Вооруженных сил, сделав российскую армию и флот современными и выведя их на передовые позиции в мире.

Об этом 21 января в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее во вторник стало известно, что глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сохранил свой пост в новом правительстве.

"Шойгу продолжит укреплять Вооруженные силы, заниматься комплектованием их новой техникой, повышением уровня боевой подготовки армии и флота. На занимаемой должности Шойгу показал себя как эффективный руководитель, поэтому его переназначение было предсказуемым", – подчеркнул собеседник агентства.

И.Коротченко отметил, что сохранение Юрием Борисовым полномочий вице-премьера также не стало неожиданностью.

"Борисов на посту вице-премьера был абсолютно успешен и лучшим свидетельством этому является растущая доля новых вооружений в российской армии, которые поступают сегодня. Он – системный руководитель с большим стратегическим опытом и кругозором. Сохранение таких людей в правительстве обеспечит успешное развитие нашего оборонно-промышленного комплекса", – сказал И.Коротченко.

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Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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