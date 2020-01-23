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Известия.ru

Boeing назвал ориентировочный срок возвращения к полетам на 737 MAX

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Источник изображения: Фото: TASS/Jeff McIntosh/The Canadian Press/PA Images

Американский авиастроительный концерн Boeing Co сообщил ориентировочный срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

«Мы информируем наших клиентов и поставщиков о том, что в настоящее время мы рассчитываем, что раскачка 737 MAX начнется в середине 2020 года. Эта обновленная оценка основана на нашем опыте, накопленном на сегодняшний день в процессе сертификации», — говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 21 января.

Отмечается, что концерн учел все риски и проблемы, которые могут возникнуть при сертификации самолета.

Кроме того, прогноз учитывает тщательную проверку регуляторами каждого шага при прохождении лицензирования. Вместе с тем оценивается и утверждение соответствующей программы подготовки пилотов.

«Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет, — цитирует пресс-релиз «Газета.ру».

Полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В том месяце при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018-го разбился 737 MAX индонезийской компании Lion Air. Жертвами этой авиакатастрофы стали 189 человек.

В октябре 2019 года глава Boeing Деннис Мюленбург был освобожден от должности председателя совета директоров. Мюленбург пообещал, что после многочисленных доработок и тестирований в программном обеспечении 737 MAX станет одним из самых безопасных самолетов.

В конце декабря 2019 года стало известно, что Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX. Вместе с тем в 2019 году вдвое снизились и поставки данного типа воздушных судов заказчикам.

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Страны
Индонезия
США
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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