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Деловая газета "Взгляд"

Военное руководство России решили усилить искусственным интеллектом

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НЦУО РФ
Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Источник изображения: Александр Вильф / РИА Новости

Элементы искусственного интеллекта будут внедрены в Национальный центр управления обороной (НЦУО) России в ходе его модернизации, заявил гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

По его словам, у АО "РТИ" заключен большой контракт на модернизацию НЦУО (входит в Минобороны России) и развитие специального программного обеспечения с целью внедрения элементов искусственного интеллекта в работу центра.

"Конечно, делегировать принятие решения искусственному интеллекту военные не планируют. Мы развиваем систему в несколько другом направлении - помощь в принятии решений. Для того, чтобы должностные лица обладали всей необходимой информацией для принятия грамотного решения, чтобы было понимание, какие силы и средства есть в наличии, какая обстановка в подведомственных военных частях", – передает ТАСС слова Лаптаева.

Он также отметил, что специалисты РТИ работают над кибербезопасностью НЦУО – все переводится на отечественное ПО, российские процессоры, российские системы.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РТИ ОАО
Проекты
AI
Кибербезопасность
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