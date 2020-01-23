Не поймаешь: "Циркон" назвали серьезной угрозой для авианосцев

Эпоха российского супероружия приближается и это вызывает беспокойство, поскольку системы раннего предупреждения США, возможно, не увидят это приближение - так, несколько каламбурно, портал Military.com описал отношение американских военных к российской гиперзвуковой ракете "Циркон".

Противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" летит настолько низко и быстро, что вполне в состоянии пробить традиционные системы противоракетной обороны. Крейсерская высота ракеты - несколько десятков метров над уровнем моря, скорость - 6 Махов. При такой быстроте перед "Цирконом" образуется облако раскаленной плазмы, поглощающее радиоволны и делающее летящую ракету невидимой для корабельных радаров.

Но даже если бы они и заметили угрозу, нейтрализовать ее не хватит времени. Противоракетам системы Aegis на перехват требуется 8-10 секунд. За это время "Циркон" переместится на 20 километров, а американские перехватчики летают недостаточно быстро, чтобы его догнать. Даже если корабль обнаружит российскую ракету на расстоянии 160 километров, на организацию обороны у него останется всего минута.

Переход России на гиперзвуковые технологии, скорее всего, является средством борьбы с американским авианосным флотом - по планам Пентагона, он должен состоять из 12 гигантских кораблей.

Любой из 15 российских корветов "Буян" ВМФ России может нести до 25 "Цирконов". Для того, чтобы утопить авианосец, понадобится от силы пять ракет.

Антон Валагин