SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ранее запуск неоднократно откладывался

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует осуществить 24 января запуск с целью вывода на орбиту 60 микроспутников системы Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Об этом она сообщила во вторник в Twitter.

В SpaceX рассчитывают, что старт будет осуществлен в 10:54 по времени Восточного побережья США (18:54 мск) с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее запуск неоднократно откладывался. В понедельник причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья - ранее в текущем месяце.