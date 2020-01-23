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Известия.ru

Россия поставит США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») планирует в 2020 году поставить США шесть ракетных двигателей РД-180. Это следует из данных сайта госзакупок.

Российские двигатели устанавливаются на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas, пишет «РИА Новости». В 2019 году РФ поставила США шесть двигателей, а с 1999 года — 119.

«Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели, в том числе РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на американских Antares и Atlas.

США неоднократно предпринимали попытки создать собственные ракетные двигатели и отказаться от российских, однако пока попытки успехом не увенчались.

Так, из-за обострения отношений в 2015 году американский конгресс запретил закупки РД-180, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену.

В то же время в апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
РД-180
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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