Россия поставит США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5

Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») планирует в 2020 году поставить США шесть ракетных двигателей РД-180. Это следует из данных сайта госзакупок.

Российские двигатели устанавливаются на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas, пишет «РИА Новости». В 2019 году РФ поставила США шесть двигателей, а с 1999 года — 119.

«Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели, в том числе РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на американских Antares и Atlas.

США неоднократно предпринимали попытки создать собственные ракетные двигатели и отказаться от российских, однако пока попытки успехом не увенчались.

Так, из-за обострения отношений в 2015 году американский конгресс запретил закупки РД-180, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену.

В то же время в апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.