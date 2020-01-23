Войти
Российская газета

В Хабаровском крае самолеты Ту-142МЗ выследили подлодку "противника"

123
0
0
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ проводят тренировки на аэродроме "Каменный Ручей" близ Советской Гавани в Хабаровском крае. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Летчики выполняют вылеты на максимальную продолжительность, проходят заданный курс над местностью без ориентиров. Они также отрабатывают слаженность действий при пилотировании, не имея наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Кроме того, пилоты Ту-142 уже выполнили задачи по предназначению, отыскав, классифицировав и выследив субмарины условного противника. Сделали они это, применив радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-142
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
01.11.2019
Авиация Тихоокеанского флота искала субмарины противника
01.11.2019
На Дальнем Востоке самолеты Ил-38 выследили "чужие" подлодки
03.10.2019
Российские "Медведи" закрыли акваторию Японского моря
03.12.2018
Летчики ВКС и морской авиации ТОФ проверили надежность работы систем новейшего корвета "Громкий"
11.08.2016
Летчики Тихоокеанского флота разбомбили подлодку условного противника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный