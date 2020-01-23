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Россия отправит в США двигатели для Atlas 5

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российское научно-производственное объединение «Энергомаш» отправит в США шесть двигателей РД-180 для космических ракет-носителей Atlas 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Отмечается, что предприятие планирует застраховать на год автотранспортную перевозку двигателей по маршруту из города Химки, где находится его штаб-квартира, в аэропорт Шереметьево.

Ранее, в ноябре 2019 года, американский журнал The National Interest признал Россию лидером новой космической гонки. По мнению авторов публикации, поправки в закон, согласно которому ВВС США должны прекратить использовать ракетные двигатели РД-180 к 31 декабря 2022 года, позволяют сохранить зависимость американской аэрокосмической отрасли от России на более долгий срок.

В настоящее время Россия продает США двигатели РД-180, где силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Проекты
Vulcan РН
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