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Интерфакс-АВН

СМИ Северной Кореи подтвердили назначение нового министра обороны

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Военный парад в честь 70-летия КНДР
Военный парад в честь 70-летия КНДР.
Источник изображения: rg.ru

Гонконг. 22 января. ИНТЕРФАКС - Агентство ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) подтвердило назначение новым министром обороны КНДР Ким Чен Гвана.

Агентство подтвердило утверждение Ким Чен Гвана, упомянув его имя и должность в статье о конференции, состоявшейся во вторник.

Отмечается, что Ким Чен Гван, заместитель министра народных вооруженных сил, сменил на этом посту Но Гван Чхоля, который был назначен членом Политбюро правящей Трудовой партии Кореи во время партийного совещания, состоявшегося в конце декабря.

Как известно, новый министр обороны руководил ключевыми строительными проектами северокорейского лидера. В частности, он возглавлял строительство туристических объектов курортной зоны Вонсан-Кальма и спа-курорта в Янгдоке.

Ранее южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в Северной Корее сообщило, что власти КНДР сменили главу МИД - вместо Ли Ён Хо назначен бывший председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
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