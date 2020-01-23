Названо необходимое время для отражения ракетного удара по Москве

Для отражения ракетного удара по Москве системам противоракетной обороны понадобится несколько десятков минут. Об этом рассказал командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

По его словам, после запуска баллистическая ракета формируется в сложную цель, состоящую из боевых блоков и десятка ложных объектов.

Российские системы предупреждения о ракетном нападении способны зафиксировать старт ракеты, а радиолокационные станции сопровождают ее на всем пути полета. Если цели атакуют Москву, то формируются целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.

«Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут. Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, <…> производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков. Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — цитирует Грабчука 22 января «Красная звезда».

Он отметил, что перехват произойдет противоракетами с уникальными скоростными характеристиками, не имеющими аналогов в мире. Скорость полета ракет российских систем ПРО составляет более 3 км/с, что быстрее пули автомата Калашникова в четыре раза.

Генерал также указал, что система ПРО Москвы проходит глубокую модернизацию, ее боевые возможности планируют расширить. Так, ведутся работы по созданию новых противоракет, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные электронно-вычислительные средства.

В настоящее время безопасность столицы обеспечивает система ПРО второго поколения, заступившая на боевое дежурство в 1995 года. Она позволяет отразить удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

21 января СМИ сообщили, что российские РЛС смогли обнаружить американские истребители-«невидимки» F-35 у границ Ирана.