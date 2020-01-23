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Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут. Об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью изданию «Красная звезда».

Как пояснил генерал-майор, система обнаруживает цель на расстоянии нескольких тысяч километров. В это же время решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточняются их траектории. «В расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков», — рассказал он.

При этом ракетный бой может продолжаться меньше минуты, отметил военный. Он подчеркнул, что возможности системы позволяют перехватить атакующие город ракеты почти со стопроцентной вероятностью.

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Страны
Россия
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