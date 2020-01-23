Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Опасные проблемы, выявленные при испытаниях украинских 152-мм артиллерийских снарядов

В продолжение и уточнение.

Директор [украинского] ООО "Тюрингизмус" (03142, г. Киев, бул. Вацлава Гавела, дом 4, офис 419) Владимир Олегович Щетинин опубликовал у себя на странице в Facebook информацию о любых проблемах при испытаниях отечественных [украинского производства] 152-мм артиллерийских снарядов для систем 2А36 ("Гиацинт-Б") и 2С5 ("Гиацинт-С").

Речь идет об испытаниях артиллерийских снарядов производства [украинских предприятий] ГАХК "Артем" и компании ООО "Рубин-2017".

Комментируя отечественные [украинского производства] боеприпасы, Владимир Щетинин обратил внимание, что артиллерийские снаряды обоих производителей имеют ряд отличий от советского ОФ29:

- снаряд собран из нескольких частей;

- марка стали корпуса снаряда;

- способ снаряжания;

- другое взрывчатое вещество.

Поскольку снаряд сборный, это делает невозможным стрельбу на рикошет - при попадании в землю снаряд будет разрушаться, также меняется осколочность, момент инерции, что негативно влияет на деривацию и баллистику снаряда.

Марка стали, из которой он изготовлен, отличается от оригинала, что негативно повлияло на создание осколков после детонации боеприпаса после попадания.

Один из осколков 152-мм артиллерийского снаряда украинского производства Фото: Facebook / Владимир Щетинин

Главным инженером компании были приведены цифры, что после детонации украинских снарядов обоих производителей образуется около 100 обломков, в то время как у советского ОФ29 - от 1700 до 2000.

Это связано с использованием низкоуглеродистой стали, чей химический состав придает материалу высокую ударную вязкость, что вызывает образование малого количества обломков после детонации.

Кроме того форма образованных обломков не соответствует необходимым нормам.

Также при испытании изделия был допущен ряд нарушений:

- по ГОСТам к испытательной стрельбы не допускаются снаряды с отклонением от нормы более чем на два знака. Тем не менее, стрельбы велись и снарядами с 3-мя весовыми знаками и с 4-мя;

- согласно ГОСТ, взвешивания изделия происходит снаряженного, то есть со взрывателем. Вес для ОФ29 составляет 46 кг, в то время как изделие ООО "Рубин-2017" весило без взрывателя 46 кг 600 граммов. Со взрывателем В-429, вес которого составляет 438 граммов, то есть снаряженного снаряда - 47,038 кг, что соответствует 4-м весовым знакам (++++);

Взвешивание 152-мм снаряда производства компании "Рубин-2017" во время испытаний

- прогревочная стрельба велась советским снарядом ОФ29 (референсом). Для ООО "Рубин-2017" на дистанции 8000 метров расстояние попадание между референсом и их изделием составило более 200 метров;

- выходное отверстие на щите, полученное при проверке безопасности взведения взрывателя на 60-80 метров показало, что боеприпас производства ООО "Рубин-2017" выбрасывается под углом;

- отметины от нарезов снаряда производства ООО "Рубин-2017" показали, что снаряда не отцентрирован и не сбалансирован, о чем говорит и предыдущий пункт;

- откат пушки во время выстрела изделием ООО "Рубин-2017" не соответствует нормам.

Также в ходе испытания производитель ООО "Рубин-2017" отказался измерять внутреннее давление и момент инерции снаряда. Центр тяжести боеприпаса тоже не измеряли.

"После обработки результатов на ПМЗ [ГП "Павлоградский механический завод"] были озвучены опасения, что несбалансированный снаряд производства ООО "Рубин-2017" может в момент выстрела удариться о пушку и взорваться. Для этого был назначен следующий этап испытаний на Гончаровском полигоне [242-й общевойсковой полигон оперативного командования "Север"]", - сказал Щетинин.

В ходе испытаний на 242-м общевойсковом полигоне несбалансированный боеприпас ударился по дульному тормозу пушки, повредив его и взорвавшись в воздухе.

Видео с этого события обнародовано Ольгой Решетиловой.

В общем нештатно сработало несколько снарядов.

По взрывчатому веществу Владимир Щетинин добавил: "Снаряды снаряжаются адаптированным для таких целей взрывчатым веществом производства Павлоградского химического завода [ГП "Павлоградский химический завод"]. Это вещество не пригодно для длительного хранения и увеличивает со временем свой объем", - рассказал он.

Тем не менее, эти снаряды поставляются в войска и, по словам специалиста, несут угрозу не только при стрельбе, но даже при хранении.