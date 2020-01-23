Войти
Lenta.ru

В США констатировали вымирание подводных сил России

127
0
0
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) России умирают, констатирует американский журнал The National Interest.

Издание обращает внимание на два основных обстоятельства, указывающих на подобные перспективы российского подводного флота — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых. Согласно The National Interest, эксплуатировать подлодки старше 35 лет небезопасно.

«Другими словами, к концу 2020-х или началу 2030-х годов российский флот может потерять все, кроме 12, своих подлодок», — пишет журнал.

Издание отмечает, что даже если ВМФ удастся выполнить заявленные планы по введению в строй новых субмарин, суммарная численность российских подводных лодок через десять лет достигнет 28 единиц, что составляет примерно половину от текущей численности, и напоминает, что с аналогичными проблемами (недостаточно быстрым введением в строй новых подлодок на замену старым) сталкиваются и США.

В мае 2019 года блог navy_korabe обратил внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь атомных подводных лодок.

В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Москит
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Похожие новости
16.07.2019
В России сочли ВМФ России одноразовым
27.05.2019
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
06.07.2017
Интервью с советником генерального директора АО "Северное ПКБ" Владимиром Юхниным
05.07.2017
Интервью с Владимиром Юхниным, бывшим генеральным директором Северного конструкторского бюро
07.12.2015
Российские авианосцы: будет ли у нас авианесущий флот?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный