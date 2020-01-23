В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут. Об этом рассказал командир соединения противоракетной обороны Сергей Грабчук.

По его словам, "если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл", - цитирует Грабчука газета "Красная звезда".

Он добавил, что длительность боевой работы системы ПРО "составляет до нескольких десятков минут".

В этот период идет обнаружение целей на расстояниях до нескольких тысяч километров, выделение боевых блоков из множества ложных целей. Система ПРО также уточняет их траектории, а затем в расчетное время происходит пуск и наведение противоракет в точки встречи. Там и должны уничтожаться вражеские боевые блоки.

Любопытно, что сам противоракетный бой, по словам генерал-майора длится не дольше минуты.