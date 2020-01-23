Штатный парашют Микки Мауса

На корейской войне американские мыши служили в десанте

«Мыши запищали от восторга, подняли хвосты и снова ринулись в бой». Джанни Родари описывает в «Приключениях Чиполлино», как герои столкнулись с целой армией мышей.

Военно-биологическими программами, задействующими боевых грызунов («Год хвостатого диверсанта»), занимались и за океаном. Соединенные Штаты развернули несколько центров подготовки к биологической войне: Форт-Детрик, Пайн-Блаффский арсенал, Дагуэйский полигон и т. д. Американский боевой штамм туляремии, «пробивающий» иммунную систему приматов и пригодный для распространения мышами, называется Schu S4. В свое время он был добыт советской разведкой.

“ Подвижный полевой виварий был рассчитан на содержание нескольких сотен подопытных мышей ”

Во время войны в Корее (1950–1953) американцы решились на использование биооружия (возбудителей чумы, сибирской язвы, азиатской холеры, брюшного тифа и других эпидемически опасных заболеваний), которое применялось, в частности, путем сбрасывания бактериологических авиабомб и спецконтейнеров с тяжелых стратегических бомбардировщиков В-29 «Суперфортресс» и легких тактических В-26 «Инвейдер». Особого влияния на ход боевых действий это оружие, правда, не оказало, что, видимо, связано и с умелыми действиями противоэпидемических подразделений военно-медицинской службы Корейской народной армии, опиравшейся на помощь наших советников. Во время той войны стало известно, что микки маусы, способные передавать человеку опасные недуги, десантируются в цилиндрических контейнерах из плотной бумаги, приземляющихся на бумажных или шелковых парашютиках.

Понятно, что грызуны служили и в противоположных целях – как подопытные животные при проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе в прифронтовой полосе. Скажем, в Советской армии для этого был предназначен выполненный в виде прицепного двухосного фургона подвижный полевой виварий ВП-П, рассчитанный на содержание нескольких сотен подопытных мышей. Так что на каждую вражескую крысу мог быть дан адекватный ответ.

Стоит добавить, что Россия, как и большинство стран мира, является участником Международной конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Но «противомышиный порох» надо держать сухим. Кто знает, над чем тайно колдуют в Форт-Детрике или где еще…

Константин Саратов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года