Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели

Обновленный бомбардировщик получит мощное разведывательное оборудование

Российские Воздушно-Космические силы получат «Супер-Защитника». Уже в этом году начнется серийное производство обновленного варианта бомбардировщика Су-34 (по обозначению НАТО Fullback — «Защитник»). Машине присвоен индекс НВО — «новые возможности». Самолет оснастят современными боеприпасами, улучшенными средствами РЭБ и уникальными разведывательными контейнерами. Модернизация базируется на опыте, который получен в ходе боевых действий в Сирии.

Новые глаза и уши

Поставки Су-34 НВО начнутся в нынешнем году — это следует из протокола совместного решения Министерства обороны, Новосибирского авиазавода и ОКБ «Сухого» (документ есть в распоряжении «Известий»).

Как рассказал источник в военном ведомстве машины будут производиться в рамках контракта, который планируется подписать в ближайшее время. В настоящий момент авиастроители и военные уточняет его параметры. В том числе и количество Су-34 НВО, которое закупит оборонное ведомство, а также конкретные сроки их поставки в войска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Помимо обновленной авионики, вооружения и средств радиоэлектронной борьбы, на «Защитниках» появятся универсальные контейнеры разведки (УКР), созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч». Они радикально увеличат возможности самолета по обнаружению наземных и воздушных целей.

Сквозь облака

Для Су-34 разработано три контейнера с разной разведывательной нагрузкой. Вариант УКР-РТ предназначен для ведения радиотехнической разведки, УКР-ОЭ — для оптико-электронной и УКР-РЛ — для радиолокационной. Все они используют единую шину данных для взаимодействия с самолетом и поэтому взаимозаменяемы.

Ранее генеральный директор НИИ «Кулон» Владимир Максимов заявлял, что контейнер радиоэлектронной разведки УКР-РЛ с радаром четвертого поколения «Пика-М» завершил государственные испытания и уже опробован в реальной обстановке. Он позволит самолету обнаруживать наземные цели на большей дальности в любое время суток даже сквозь облачность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, другой контейнер для Су-34, УКР-РТ, создан на базе аппаратуры радиотехнической разведки М400а. ­Это уменьшенный вариант более сложной системы «Фракция», которой оборудованы новейшие самолеты-разведчики Ту-214Р.

— Для контейнерного исполнения пришлось уменьшить габариты и вес «Фракции», но при этом заявлено, что технические характеристики удалось сохранить, — уточнил специалист.

Считается, что с помощью своей современной разведывательной системы Ту-214Р может обнаруживать излучение радаров, радиосвязь и даже работу сотовых телефонов на расстоянии в сотни километров. Эти самолеты активно привлекалась к операции в Сирии.

РЭБ в новом облике

Также для Су-34 НВО разработан модифицированый комплекс радиоэлектронного подавления «Хибины». Он поможет самолету лучше защищаться от средств ПВО. Мощность аппаратуры позволяет прикрывать не только свою машину, но и соседние. Изменениям подвергнется и состав наземного оборудования для обслуживания и контроля самолета и его бортового оборудования.

— У бомбардировщика прекрасные характеристики, — рассказал «Известиям» заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. — Потенциал этой машины далеко не исчерпан. Оснащение ее разведывательным оборудованием значительно увеличит возможности наших войск в тактической зоне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— Аналогов Су-34 в мире нет, — считает эксперт. — Одно время у американцев в том же классе был F-111, но в конце 1990-х годов они от него отказались. Российский самолет оптимален для боевого применения. Современные стелс-бомбардировщики могут нести гораздо меньше вооружения. А Су-34 способен взять на внешней подвеске до восьми тонн.

Сирийский сокол

Бомбардировщики Су-34 задействовали в Сирии с первых дней российской операции в 2015 году. Изначально туда перебросили одно звено из четырех самолетов. В самые напряженные периоды разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в конце 2017 года на спутниковых снимках Хмеймима было видно до 14 Су-34 одновременно.

Самолеты активно использовали для применения высокоточного управляемого оружия. В том числе корректируемых авиабомб КАБ-500С. Специализированные ударные машины поражали хорошо защищённые цели, в том числе малоразмерные: горные бункеры террористов, захваченные ими объекты нефтедобычи и даже небольшие вооруженные пикапы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

За пять лет боевой работы в Сирии не было потеряно ни одного Су-34, они зарекомендовали себя надежной и эффективной машиной. По данным Минобороны, боевой налет некоторых летчиков на этом типе самолета составил более 400 часов.

Разработка ударной версии Су-27 началась еще в конце 1980-х годов. Прототип Су-34 совершил первый полет 13 октября 1990 года. Предсерийные самолеты пошли в войска с 2006 года.

В 2008 году был подписан первый крупный контракт на 32 бомбардировщика для российских ВВС. В 2012 году за ним последовал второй, уже на 92 машины. Сейчас производство этих партий приближается к завершению. По различным данным, в 2008–2019 годах Минобороны получило более 120 Су-34. А всего в ВКС планируют использовать их не менее 150–200.

Антон Лавров, Роман Крецул