Учения российских и сирийских военных прошли в Тартусе

В сирийском порту Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, прошли вторые с декабря прошлого года совместные учения наших военных и местной армии. По словам руководителя маневров контр-адмирала Александра Юлдашева, к решению учебных задач были привлечены более 2 тысяч военнослужащих, а также 7 кораблей и катеров.

Ломать голову над сценарием учений флотоводцам в общем-то не пришлось. Его подсказала сама остановка в ближневосточном государстве, подвергшемся массированному нападению международных террористов. Тот же Тартус они неоднократно пытались атаковать с помощью кустарно изготовленных беспилотников. К счастью, безуспешно.

Вообще местный порт, через который идет основное снабжение нашей военной группировки в Сирии, был и остается исключительно привлекательным объектом для терактов. Прикрывать его с суши и с моря приходится круглосуточно. Этим в том числе занимаются расчеты российских зенитных ракетных систем С-300 и комплексов ПВО "Панцир-С1".

В ближайшие четыре года Россия планирует вложить в модернизацию порта Тартус 500 млн долларов. Для увеличения его грузопотока решено восстановить, а в некоторых районах проложить железную дорогу через Сирию и Ирак. Она нужна для создания транспортного коридора "Средиземное море - Персидский залив". Планы и вложения очень серьезные, они требуют соответствующих мер защиты, в том числе по линии военных ведомств.

К учению в Тартусе привлекли более 2 тысяч военных, а также семь кораблей и катеров

Между тем отряд кораблей Балтийского флота - сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий" - проводит в Аравийском море совместное учение с японским эсминцем "Харусамэ".

Юрий Гаврилов