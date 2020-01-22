Современное вооружение и успехи в Сирии. Как Шойгу изменил российскую армию

Доля современных образцов техники к концу прошлого года достигла 68,2%. При этом уровень современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%, а в ядерной триаде составил 82%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сергей Шойгу, занимавший должность министра обороны последние семь с половиной лет, сохранил этот пост в составе нового правительства Михаила Мишустина.

Шойгу был назначен на эту должность в ноябре 2012 года вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова на фоне уголовных дел, связанных с подконтрольным военному ведомству "Оборонсервисом". Назначая Шойгу, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что новым министром обороны "должен быть человек, который сможет продолжить все положительное для динамичного развития Вооруженных сил, обеспечить выполнение гособоронзаказа и тех грандиозных планов по перевооружению армии, которые поставлены".

Между двух огней

Перед тем как взять на себя ответственность за обороноспособность государства, Шойгу с нуля поднял совершенно новое ведомство. За 20 лет под руководством Шойгу Российский корпус спасателей, появившийся в нелегком для страны 1991 году, стал эффективным инструментом спасения жизней, ведомством, получившим признание во всем мире.

Российские спасатели участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операциях во многих странах мира. В ликвидации крупных ЧС в России глава ведомства всегда участвовал лично, не боясь встречаться лицом к лицу с родственниками пострадавших людей.

Режиссер Никита Михалков в своем фильме "Генерал Кужугетыч" дал Шойгу такую характеристику: "Покой, достоинство и ответственность - вот символы его стиля, потому что человек для него не средство, а цель".

Ненадолго сменив кресло министра по чрезвычайным ситуациям на должность губернатора Московской области при президенте Дмитрии Медведеве, Шойгу снова вошел в состав правительства уже как министр обороны РФ при Владимире Путине.

Не являясь кадровым офицером, Шойгу сразу же завоевал авторитет среди боевых генералов.

Придя в Минобороны, Шойгу вернул многих ушедших или вынужденных уволится со службы офицеров и начал строительство Национального центра управления обороной (НЦУО) России. За год на Фрунзенской набережной вырос один из самых мощных центров управления в мире. Сейчас "третий дом", как называют НЦУО военнослужащие, стал не только центром управления повседневной деятельностью Вооруженных сил, но координатором всех федеральных ведомств, ответственных за безопасность государства.

Перевооружение армии

Доля современных образцов техники в российской армии к концу прошлого года достигла 68,2%, как и было запланировано ранее на совещаниях с главой государства. При этом уровень современного вооружения в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%, а в ядерной триаде составил 82%.

В конце прошлого года на дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками - оружие, не имеющее аналогов в мире. Завершено развертывание лазерных установок "Пересвет". С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Вооруженные силы пополнили модернизированные ракетоносцы, подводные крейсеры и корабли. Создано сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая отслеживает пуски баллистических ракет по территории России.

Продолжаются испытания новейших образцов российского вооружения, в том числе российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон" и перспективного российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат", а также других высокотехнологичных образцов вооружения.

Шойгу взял под тотальный контроль расходование средств, выделенных на гособоронзаказ. Многие руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса восприняли новые правила без энтузиазма и признавались, что такие меры принесли определенные сложности предприятиям. Однако это позволило снизить цены на вооружение и технику, повысить объем их поставок в войска. Поставки вооружения в войска были синхронизированы со строительством необходимой инфраструктуры и подготовкой личного состава.

Сирийский экспресс

По мнению многих военных экспертов, организация военной операции против террористов Сирии в корне отличается от действий российских войск в 2008 году в ходе грузино-осетинского конфликта. В 2015 году на помощь сирийскому правительству пришли хорошо подготовленные и вооруженные подразделения российской армии.

Почти весь летный состав и большинство офицеров получили боевой опыт в Сирии, кроме того, в боевых условиях были испытаны многие образцы нового российского оружия, которые были доработаны по результатам этих испытаний.

Сирия стала проверкой и для усовершенствованной системы материально-технического обеспечения российской армии. За один месяц специалисты военного ведомства смогли развернуть группировку на аэродроме "Хмеймим" в Сирии и наладить бесперебойную доставку вооружения, боеприпасов и топлива, а также продуктов питания, медикаментов и других необходимых для жизнеобеспечения группировки материальных средств. Эта логистическая операция получила высочайшие оценки западных аналитиков. Как рассказали в Минобороны РФ, именно специалисты НАТО назвали российскую систему доставки материальных средств в Сирию "сирийским экспрессом".

В результате помощи российских войск 90% территории страны контролируется правительством, российские военные, строители, медики и специалисты Центра по примирению враждующих сторон продолжают оказывать помощь сирийцам в восстановлении мирной жизни в стране.

Общественное дело

Большое внимание министр обороны уделяет не только возведению военной инфраструктуры, но и строительству жилья для военнослужащих и социальных объектов. На полную мощь заработали такие формы обеспечения жильем, как жилищная субсидия и военная ипотека.

Под особым контролем - строительство инфраструктуры, учебных заведений и медицинских учреждений в Арктике. Сам глава военного ведомства неоднократно говорил, что военное образование и военная медицина - лучшие в стране, но должны стать лучшими во всем мире. Все стройки министр обороны инспектирует лично, осматривая каждый угол. Особенно в строящихся учебных заведениях.

С 2013 года военные строители возвели 13 новых довузовских военных учебных заведений в регионах РФ, а том числе суворовские и президентские кадетские училища, филиал воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге, три школы для одаренных детей при вузах. Но воспитанием детей в военных "довузах" дело не ограничилось, и военное ведомство под руководством Шойгу стало инициатором создания крупнейшего на данный момент в России юношеского движения "Юнармия".

Сам министр обороны объяснил появление движения необходимостью объединить подрастающее поколение идеей патриотизма. Называя воспитание молодежи общественным делом, он активно привлекает к участию в жизни юнармейцев не только армию, но и глав регионов, спортсменов, депутатов Госдумы.

Глава военного ведомства всегда подчеркивает, что организация должна ставить своей целью воспитание достойных граждан своей страны, а не военных. На данный момент движение объединило более 600 тыс. участников из 85 регионов РФ.

Также за эти годы была воссоздана система военно-политической работы с военнослужащими, созданы научные и научно-производственные роты, что позволило поднять интеллектуальный потенциал армии.

Малая и большая родина

Шойгу совмещает должность министра обороны с постом президента Русского географического общества. Сам он не раз признавался в любви к своей малой родине и тайге, которая, по его признанию, вызывает у него ощущение свободы. Сам он предпочитает отдыхать только в России.

Глава военного ведомства мечтает проехать на поезде от Калининграда до Китая и считает, что каждый россиянин должен побывать в знаковых местах страны. Являясь президентом Русского географического общества, он активно продвигает эту идею в проектах РГО. Географический диктант, фотоконкурс "Самая красивая страна", конкурс "Лучший гид России" призваны показать россиянам красоту страны и побудить исследовать ее самостоятельно.

Коллеги говорят о нем как о человеке, ценящем в других профессиональные качества. В одном из своих интервью, рассуждая о секретах успеха, он выразил мнение, что "надо любить свое дело, любить свою работу, потому что наш мир все больше превращается в мир тотального менеджмента", но, по мнению Шойгу, ни один "менеджер" не сможет стать Туполевым, Ильюшиным или Курчатовым. По словам министра, сам он готов работать, где угодно. В интервью программе "Вести в субботу", через год после своего назначения на должность министра обороны, он признался, что руководствуется принципом командной работы: "Скажет завтра президент - надо пойти старшим егерем, ну об этом, конечно, можно только мечтать, ну пойду егерем, ну а что? Это, на мой взгляд, и является главным принципом командной работы".