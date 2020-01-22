Войти
Российская газета

Арктику прикрывают радарами нового поколения

29
0
0
В Арктике уже развернули три РЛС "Резонанс-Н", в том числе на Новой Земле. По планам Генштаба, всего их будет десять.
В Арктике уже развернули три РЛС "Резонанс-Н", в том числе на Новой Земле. По планам Генштаба, всего их будет десять.
Источник изображения: roe.ru

Арктическую зону России делают неприступной для любых средств воздушного нападения. Идет ли речь о чужих самолетах, вертолетах, беспилотниках или различного типа ракетах, все они будут вовремя обнаружены и при необходимости гарантированно уничтожены. Для этого в некоторых районах Заполярья в том числе устанавливают радиолокационные станции нового поколения.

Как раз к таким относится РЛС дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей "Резонанс-Н". Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе страны сообщил, что кроме пяти уже заказанных министерством обороны станций данного типа в Генштабе решили развернуть в Арктике еще пять таких РЛС. Их отличительная особенность - поиск и обнаружение в небе гиперзвуковых объектов.

Хотя нет подтвержденных сведений о создании на Западе ракет, подобных российским гиперзвуковым "Кинжалу", "Циркону" и "Авангарду", наши генералы работают на опережение и окружают полярные районы далеко видящими и оснащенными фазированной антенной решеткой "Резонансами".

Производители говорят о целом ряде серьезных преимуществ этой РЛС перед другими радиолокационными станциями. Прежде всего, "Резонанс-Н" позволяет обнаруживать в небе различные, в том числе малоразмерные и изготовленные по технологии "стелс", цели на дальности от 10 до 1100 км. Скажем, вражеский истребитель, летящий на высоте до 10 километров, новейший радар засечет с расстояния 350 км. Квалификация, определение координат и параметров движения объектов происходит на станции в автоматическом режиме.

Причем РЛС готова сопровождать в небе не один, а до 500 таких объектов. Целеуказания зенитным ракетным комплексам и системам станция так же выдает автоматически. Одновременно расчеты зенитных средств получают с РЛС необходимую для принятия решения информацию о нарушителях нашего воздушного пространства. А еще "Резонанс" постоянно анализирует помеховую обстановку в зоне ответственности и при необходимости автоматически защищается от их воздействия.

Известно, что эта РЛС может работать как в круговом режиме, так и в пределах заданного сектора. Помимо решения задач мирного времени она заранее предупредит о воздушном нападении и займется информационным обеспечением боевых действий авиации и средств ПВО.

Другое очень важное именно для Арктики свойство этой станции - ее способность работать при 40-градусных морозах и порывах ветра до 50 метров в секунду. К тому же модули "Резонанса" легко транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

РПо данным из открытых источников, три таких РЛС уже развернуты в Арктической зоне России, в том числе на Новой Земле.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
23.01.2019
"Известия": Россия развернула в Арктике мобильный радиолокационный комплекс "Резонанс-Н"
10.01.2019
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
26.08.2015
Что привлекает королей
29.06.2015
«Россия представляет для нас прямую и явную угрозу»
19.02.2014
Истребитель, опередивший время
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 15:49
  • 4
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 15:48
  • 6
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 22.01 15:41
  • 3
«Тигр» ощетинился «Иглами»
  • 22.01 15:29
  • 5
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 22.01 15:27
  • 2
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 15:05
  • 56
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 14:30
  • 2
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 14:12
  • 1
Как «Ил» стал производителем «золотых парашютов»
  • 22.01 13:10
  • 1
В России предложили совершить «Рывок-2» на Луну
  • 22.01 11:54
  • 1
Эксперт: Новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО
  • 22.01 11:49
  • 1
Из-за российских ЗРК английские F-35 не смеют высунуть носа из ангаров
  • 22.01 11:49
  • 1
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем
  • 22.01 11:30
  • 2
Вместо истребителей Су-35: от китайской угрозы защитит Rafale, считают в Индонезии
  • 22.01 11:23
  • 1
Ученые разработали метод отбора в космонавты людей с хорошо развитой интуицией
  • 22.01 11:21
  • 1
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный