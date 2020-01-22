Арктику прикрывают радарами нового поколения

В Арктике уже развернули три РЛС "Резонанс-Н", в том числе на Новой Земле. По планам Генштаба, всего их будет десять.

Арктическую зону России делают неприступной для любых средств воздушного нападения. Идет ли речь о чужих самолетах, вертолетах, беспилотниках или различного типа ракетах, все они будут вовремя обнаружены и при необходимости гарантированно уничтожены. Для этого в некоторых районах Заполярья в том числе устанавливают радиолокационные станции нового поколения.

Как раз к таким относится РЛС дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей "Резонанс-Н". Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе страны сообщил, что кроме пяти уже заказанных министерством обороны станций данного типа в Генштабе решили развернуть в Арктике еще пять таких РЛС. Их отличительная особенность - поиск и обнаружение в небе гиперзвуковых объектов.

Хотя нет подтвержденных сведений о создании на Западе ракет, подобных российским гиперзвуковым "Кинжалу", "Циркону" и "Авангарду", наши генералы работают на опережение и окружают полярные районы далеко видящими и оснащенными фазированной антенной решеткой "Резонансами".

Производители говорят о целом ряде серьезных преимуществ этой РЛС перед другими радиолокационными станциями. Прежде всего, "Резонанс-Н" позволяет обнаруживать в небе различные, в том числе малоразмерные и изготовленные по технологии "стелс", цели на дальности от 10 до 1100 км. Скажем, вражеский истребитель, летящий на высоте до 10 километров, новейший радар засечет с расстояния 350 км. Квалификация, определение координат и параметров движения объектов происходит на станции в автоматическом режиме.

Причем РЛС готова сопровождать в небе не один, а до 500 таких объектов. Целеуказания зенитным ракетным комплексам и системам станция так же выдает автоматически. Одновременно расчеты зенитных средств получают с РЛС необходимую для принятия решения информацию о нарушителях нашего воздушного пространства. А еще "Резонанс" постоянно анализирует помеховую обстановку в зоне ответственности и при необходимости автоматически защищается от их воздействия.

Известно, что эта РЛС может работать как в круговом режиме, так и в пределах заданного сектора. Помимо решения задач мирного времени она заранее предупредит о воздушном нападении и займется информационным обеспечением боевых действий авиации и средств ПВО.

Другое очень важное именно для Арктики свойство этой станции - ее способность работать при 40-градусных морозах и порывах ветра до 50 метров в секунду. К тому же модули "Резонанса" легко транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

РПо данным из открытых источников, три таких РЛС уже развернуты в Арктической зоне России, в том числе на Новой Земле.

Юрий Гаврилов