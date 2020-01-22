Глава Минобороны Украины ставит во главу угла в рамках минских соглашений безопасность

Киев. 21 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина в целом согласна с положениями минских соглашений, за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей.

"В целом мы согласны с положениями минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, что уже озвучивалась украинской властью. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом - все остальные демократические процессы, которые будут происходить", - сказал Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. В остальном минские договоренности являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи - расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск", - добавил министр.