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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Украины ставит во главу угла в рамках минских соглашений безопасность

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Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

Киев. 21 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина в целом согласна с положениями минских соглашений, за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей.

"В целом мы согласны с положениями минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, что уже озвучивалась украинской властью. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом - все остальные демократические процессы, которые будут происходить", - сказал Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. В остальном минские договоренности являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи - расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск", - добавил министр.

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Страны
Россия
Украина
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