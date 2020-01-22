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ТАСС

Рогозин: формирование нового правительства не должно напрямую затронуть "Роскосмос"

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом глава госкорпорации подчеркнул, что ему небезразлично, кто будет работать в российском правительстве

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Формирование нового российского правительства не должно напрямую затронуть госкорпорацию "Роскосмос". Такое мнение выразил во вторник журналистам в Минске генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Все-таки "Роскосмос" - больше структура, которая занимается практической, конкретно-хозяйственной деятельностью. Это государственная корпорация, не участник правительства. Это не касается "Роскосмоса" напрямую, но косвенно, конечно, затрагивает наши интересы", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности кадровых изменений в "Роскосмосе" в связи с изменениями в российском правительстве.

Рогозин подчеркнул, что внимательно следит за этим процессом, ему небезразлично, кто будет работать в российском правительстве. "Я сам работал в руководстве правительства. Но я счастлив тем, что занимаюсь тем, о чем я мечтал с детства - заниматься практической, такой интересной работой", - сказал глава "Роскосмоса".

Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра. 21 января указами президента РФ утверждена структура правительства РФ и его новый состав.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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