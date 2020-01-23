Спецназ Росгвардии примет участие в международных соревнованиях в Дубае

Военнослужащие Центра специального назначения «Витязь», сотрудники СОБР «Рысь» и бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Чеченской Республике завершили подготовку к международным соревнованиям спецназа «UAE Swat Challenge».

Престижные состязания пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах с 9 по 13 февраля 2020 года. В них примут участие команды более, чем из 50 стран мира.

Спецназовцы Росгвардии в течение двух месяцев готовились к состязаниям и оттачивали свое профессиональное мастерство. Они провели комплекс тренировок по физической и стрелковой подготовке, преодолевали специальные полосы препятствий, отрабатывали действия по освобождению заложников в различных условиях обстановки, а также совершенствовали высотную подготовку.

Впервые спецназ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации участвовал в престижных международных состязаниях в 2019 году. Тогда в них приняли участие более шестидесяти команд подразделений специального назначения из сорока стран мира. Росгвардейцы заняли четвертое место, еще раз доказав, что спецназ является одним из самых подготовленных и профессиональных в мире.