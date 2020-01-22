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РИА Новости

Случайно уронили, потом не нашли: как США теряли ядерное оружие

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Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США.
Источник изображения: CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /

Четыре водородные бомбы кучно легли в заливе Северной звезды. 21 января 1968 года у берегов Гренландии потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВВС США с термоядерным оружием на борту.

Бомбардировщик B-36 "Миротворец" ВВС США, способный нести ядерное оружие

Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

По чистой случайности ядерного взрыва не произошло. Происшествие занесли в секретные документы под кодовым названием "Сломанная стрела". Это означало, что оно не создало угрозу войны. Но угроза мирному населению датского острова была и остается до сих пор. Одна из четырех термоядерных бомб так и лежит под водой ненайденной.

Причиной катастрофы стала неисправность самолета – он загорелся в воздухе. Шесть членов экипажа катапультировались, один погиб. Бомбардировщик упал в 11-ти км от базы ВВС США на севере Гренландии. Удар о лед залива, взрыв, и обломки ушли под воду, оставив зараженной значительную площадь. На 5 км вокруг разнесло такие "компоненты", как плутоний и уран с периодом полураспада в десятки тысяч лет.

Американская ядерная бомба Mark 4

Источник изображения: © Фото : public domain

Операция по очистке территории началась немедленно. По концентрации радиоактивных элементов самым грязным местом оказалось 700-метровое пятно на льду от горевшего авиатоплива. Лед вырезали и запаивали в стальные резервуары. Работали круглосуточно, не обращая внимания на полярную ночь, спешили до начала весеннего таяния снега.

Заражения океана не произошло, если верить отчету Комиссии по атомной энергии США. Однако в нем же сказано, что подводный поиск остатков снаряжения бомбардировщика слишком сложен технически и что его прервали досрочно. Урановую оболочку одной из бомб не нашли. Комиссия лишь предположила, что она – в "массивной куче обломков на дне ".

Ядерный взрыв

Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Спустя десятилетия после этого случая Минобороны США опубликовало секретные данные: за период холодной войны с 1950 по 1977 годы произошло не менее 400 подобных инцидентов в разных частях мира. Водородная бомба у берегов Гренландии – не единственный ядерный боеприпас, который валяется бесхозным. Обнаружат их или они со временем сами о себе заявят, неизвестно.

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik

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Дания
США
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Ядерный щит
ЯО
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