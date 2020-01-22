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РИА Новости

Лидеры стран ШОС прибудут в Москву на празднование 75-летия Победы

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 21 января/ Радио Sputnik. Участие в праздновании 75-летия Победы, которое состоится в Москве, подтвердили все лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, передает РИА Новости.

"Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная", – сообщил Хакимов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент помимо Монголии являются Афганистан, Белоруссия и Иран, а странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин пригласил на 75-летие Победы лидеров всех стран ОДКБ.

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Страны
Азербайджан
Армения
Афганистан
Белоруссия
Индия
Иран
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Камбоджа
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