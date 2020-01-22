Главком рассказал о целях ВМФ в Антарктиде

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Деятельность кораблей и судов Военно-морского флота России в Антарктиде носит исключительно научно-исследовательский характер, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
Маршрут антарктической экспедиции океанографического судна "Адмирал Владимирский", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию адмирала Ивана Крузенштерна, спланирован таким образом, чтобы 28 января вместе с судном "Янтарь" прибыть к российской антарктической станции "Беллинсгаузен" для памятных мероприятий.
Адмирал отметил, что объектом исследования ВМФ РФ является серьезные климатические и географические изменения.
"Меняются течения, меняются очертания берегов. Мы же все знаем, что иногда откалываются такие айсберги, что это и айсбергом нельзя назвать, потому что по площади он сопоставим с малой европейской страной. Поэтому лишь только для того, чтобы быть в курсе событий, быть не то что впереди планеты всей, но на передовых рубежах исследований Антарктиды, для этого отправился ("Адмирал Владимирский" - Прим. ред.) в поход", - пояснил главком.