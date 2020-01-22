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РИА Новости

Главком рассказал о целях ВМФ в Антарктиде

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Антарктида
Антарктида.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Деятельность кораблей и судов Военно-морского флота России в Антарктиде носит исключительно научно-исследовательский характер, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Маршрут антарктической экспедиции океанографического судна "Адмирал Владимирский", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию адмирала Ивана Крузенштерна, спланирован таким образом, чтобы 28 января вместе с судном "Янтарь" прибыть к российской антарктической станции "Беллинсгаузен" для памятных мероприятий.

"Цели (деятельности ВМФ в Антарктике – Прим. ред.) остаются те же. В первую очередь, это исследования мирового океана… Учитывая, что цели Вооруженных сил России, Военно-морского флота, они не захватнические, конечно, цели "Адмирала Владимирского", прежде всего, исследовательские", - сказал Евменов на пресс-конференции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды.

Адмирал отметил, что объектом исследования ВМФ РФ является серьезные климатические и географические изменения.

"Меняются течения, меняются очертания берегов. Мы же все знаем, что иногда откалываются такие айсберги, что это и айсбергом нельзя назвать, потому что по площади он сопоставим с малой европейской страной. Поэтому лишь только для того, чтобы быть в курсе событий, быть не то что впереди планеты всей, но на передовых рубежах исследований Антарктиды, для этого отправился ("Адмирал Владимирский" - Прим. ред.) в поход", - пояснил главком.

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