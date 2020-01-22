Турция проводит военно-морские учения с Италией, Германией и Грецией

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости. Турция проводит учения в восточной части Средиземного моря в составе Второй постоянной военно-морской группы НАТО совместно с Италией, Германией и Грецией, сообщает минобороны Турции.

"В учениях Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) задействованы турецкие фрегаты Orucreis и Salihreis, итальянский фрегат Carabiniere, германский фрегат Hamburg и греческий фрегат Limnos. Экипажи кораблей выполнят совместное тактическое маневрирование и 24-26 января прибудут в порт Мерсин",- сообщило турецкое военное ведомство.

Отмечается, что Турция является второй по значимости страной среди 29 других стран – участников Второй постоянной военно-морской группе НАТО, играет важную роль в проведении операций НАТО "Морской страж", а также обеспечивает флотам стран-союзниц поддержку и доступ к портам Аксаз и Мерсин в восточной части Средиземного моря.