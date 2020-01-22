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РИА Новости

"Из области фантастики". Эксперт о шансах НАТО "смотреть вглубь" РФ

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Саммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

У НАТО есть беспилотники, способные заглянуть вглубь РФ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему это заявление нельзя назвать сенсационным.

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, пишет норвежское издание Verdens Gang.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны", – заявил изданию генсек альянса Йенс Столтенберг.

По данным газеты, беспилотники, представляющие новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе 30 часов без дозаправки, а их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров.

По мнению Столтенберга, эти беспилотные аппараты дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.

Два беспилотника в настоящее время проходят испытания на Сицилии, в течение года в Италию доставят еще три аппарата. Всего НАТО приобрела десять Global Hawk.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление генсека НАТО и объяснил, почему его нельзя назвать сенсационным.

"Столтенберг говорит, что эти беспилотники будут смотреть вглубь нашей территории, но это могут делать и другие средства. Например, "Аваксы" могут смотреть даже дальше – на 600 километров. Есть самолеты-разведчики Poseidon и RC-135, которые тоже могут смотреть вглубь территории своими средствами радиоэлектронной, радиотехнической разведки. Это известные комплексы. Но те свойства, которые приписывают этим беспилотникам, – это из области фантастики. В НАТО надеются, что если они будут летать долго на высоте 18 километров, то мы их не увидим? Увидим, узнаем, поставим помехи комплексами радиоэлектронной борьбы. И то, что этот беспилотник не должен увидеть, он не увидит. Поэтому заявление, конечно, интересное, сказанное человеком, который, может быть, далек от этих вещей. Но для специалистов оно не является сенсационным", – сказал Алексей Леонков.

Если в НАТО хотели таким образом спровоцировать новый виток напряженности или "напугать" Россию, то эта попытка не удалась, считает военный эксперт.

"Если это и является такой попыткой, то она неудачная. Поскольку ничего нового или "страшного" он не сказал. Кстати, Global Hawk, может и не в такой комплектации, но летал вдоль наших границ: и в Балтийском, и в Черном море. И в Сирии он появлялся. То есть мы видели этот беспилотный летательный аппарат, сопровождали его", – отметил Алексей Леонков.

Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи границ России. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии. Минобороны РФ не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.

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