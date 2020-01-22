"Супербеспилотники": НАТО заглянет внутрь России с неба

В Брюсселе рапортуют: территория Российской Федерации будет исследована без захода в ее пространство с помощью новых БПЛА. Но есть ли в этом угроза для России?

Глава альянса Йенс Столтенберг с гордостью рассказал о новейших стратегических беспилотниках Global Hawk. По его словам, эта техника сможет мониторить и фиксировать происходящее в России, находясь над территорией НАТО. То есть, ничем не рискуя. Произведена она, как известно, в США. Господин Столтенберг о цене БПЛА не рассказал, зато поделился некоторыми другими подробностями. Без дозаправки в воздухе они смогут находиться 30 часов. С высоты в 18 километров эти аппараты способны отслеживать все происходящее в радиусе 200 километров. По словам генсека альянса, у России и Китая, которые рассматриваются как ключевые угрозы, ничего подобного нет. Всего НАТО приобрела десяток беспилотников, часть из которых прямо сейчас проходят "обкатку" в Италии.

Спорить с господином Столтенбергом бессмысленно. Ни у РФ, ни у КНР, ни у любой другой страны, не входящей в западный военный блок, действительно последней версии Global Hawk нет. Так же как и нет столь грандиозного военного бюджета, как в США, давно перевалившего за 700 миллиардов долларов. Но есть другие беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, которые могут существенно затруднить работу американским чудо-машинам. И да, тоже на расстоянии. Да и баланс сил, так же как и способность вести эффективную разведывательную деятельность, определяются не только и не столько БПЛА. Пусть и очень продвинутыми. Это целый комплекс мер и технологий. И здесь у России и Китая все в полном порядке.

Кроме того, какие уникальные секреты способны выведать новые Global Hawk? У ключевых в военном отношении стран, которые уже перечислены в этом тексте, есть космическая разведка. Целые группировки современных спутников ведут съемку земной поверхности в реальном времени с точнейшей детализацией. Так что появление нового американского разведывательного дрона, пусть и с замечательными характеристиками, никакого прорыва не совершит. Зато напряженности точно добавит. И Россия, и Китай неоднократно просили, а в каких-то случаях и требовали снизить разведывательную активность у своих границ. Однако она только нарастает.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik