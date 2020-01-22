"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный

Ранее глава "Роскосмоса" сообщил о риске разрушения недостроенных объектов первой очереди

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" сомневается в достоверности определения стоимости достройки объектов первой очереди космодрома Восточный, говорится в материалах портала госзакупок.

На портале размещен тендер на "выполнение работ по комплексному обследованию незавершенных строительных объектов первой очереди космодрома Восточный и разработке документации для проверки достоверности определения сметной стоимости работ по завершению их строительства".

Всего на выполнение работ выделено 254,7 млн рублей. Они должны быть выполнены к июлю 2020 года.

В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что речь идет о комплексном обследовании незавершенных строительных объектов первой очереди космодрома Восточный и разработке проектной документации для завершения строительства первого этапа космодрома в ближайшие два года

Как следует из документации тендера, худшая ситуация сложилась с достройкой нескольких площадок комплекса по переработке отходов и твердых бытовых отходов, а также комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Они готовы на 27% и 28%, соответственно. Также низкая степень готовности - 36% и 45% - отмечается на четвертой площадке промышленной строительно-эксплуатационной базы и площадки 5.2 комплекса эксплуатации районов падения.

Наполовину (53%) достроены площадки 4.1 и 8 метеорологического комплекса. Наилучшая ситуация отмечается с объектами жилищного фонда (достроены на 72%) и автомобильными и железными дорогами, достроенными на 89% и 93%, соответственно.

В декабре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о рисках разрушения недостроенных объектов первой очереди космодрома.

"Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться", - сказал Рогозин.

По его словам, план достройки объектов первой очереди одобрен президентом РФ. Деньги на его реализацию планировалось начать выделять с 1 января 2020 года.