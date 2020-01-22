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ТАСС

Лавров: НАТО затевает опасные игры в космосе и киберпространстве

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости / ТАСС/POOL

По словам и.о. министра иностранных дел РФ, некоторые западные коллеги "продолжают мыслить логикой уже даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стремление НАТО включить в сферу своей оперативной деятельности космос и киберпространство подрывает систему глобальной стратегической стабильности и ведет к наращиванию напряженности. Об этом во вторник заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

"Мы видим движение в направлении наращивания напряженности в сфере стратегической стабильности, в сфере ядерных вооружений, - отметил он. - В дополнение к этому НАТО затевает весьма опасную игру по распространению своей оперативной деятельности на две новые среды - космическую и киберпространство".

По словам Лаврова, некоторые западные коллеги "продолжают мыслить логикой уже даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня в надежде на реставрацию былого глобального доминирования, причем действуют порой все более импульсивно и агрессивно".

"Упомяну ситуацию в сфере архитектуры глобальной стратегической стабильности, которую сейчас разрушают по сути дела, - продолжил глава МИД РФ. - Из трех краеугольных договоров два - по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности - американцами уже разрушены, а договор о стратегических наступательных вооружениях - последний инструмент в сфере стратегической стабильности - находится в подвешенном состоянии".

В этой связи и.о. министра обратил внимание на то, что российские предложения по продлению этого договора были заблаговременно направлены американским партнерам и не раз публично подтверждены, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным. "Пока мы ответа не получили", - констатировал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Кибербезопасность
Ядерный щит
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