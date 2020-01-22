Четвёртый атомный ледокол проекта 22220 заложат во втором квартале этого года

Источник изображения: Балтийский ССЗ

Четвертый атомный ледокол проекта 22220 типа "Арктика" будет заложен на судостроительном предприятии "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению четвертый ледокол будет заложен на "Балтийском заводе" в период с апреля по июнь, точная дата пока не определена. Сведений о закладке пятого ледокола пока не поступало.

О том, что строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 будет проходить на Балтийском судостроительном заводе стало известно в августе этого года, после того как ССЗ стал победителем в торгах на строительство ледоколов. Завод единственный, кто обладает соответствующими мощностями и современным оборудованием для строительства надводных судов с ядерной энергетической установкой.

Контрактом предусмотрено, что первый ледокол должен быть сдан заказчику не позднее 20 декабря 2024 года, второй - не позднее 20 декабря 2026 года. Таким образом, после сдачи последнего серийного корабля, Россия будет иметь пять самых мощных в мире атомных ледоколов этого проекта.

В настоящее время на Балтийском ССЗ в Санкт-Петербурге готовится к сдаче головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", передача заказчику запланирована на май этого года. Кроме того, ССЗ ведет достройку первого и второго серийных ледоколов данного проекта - "Сибирь" и "Урал". Срок сдачи "Сибири" и "Урала" запланированы на 2021 и 2022 года соответственно.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке.