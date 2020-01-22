Еврокомиссия выделила €200 млн на финансирование космических технологий

Средства направят на создание европейской ракеты-носителя Ariane 6 и улучшение доступа к кредитованию предприятий, занимающихся разработками в космическом секторе

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Еврокомиссия выделила €200 млн на финансирование деятельности компаний из стран ЕС, занимающихся разработками космических технологий. Об этом информировала во вторник представитель Еврокомиссии Соня Господинова на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия во взаимодействии с Европейским инвестиционным банком объявила о выделении €200 млн на развитие космических технологий", - сообщила она.

Она уточнила, что €100 млн из этих средств будут выделены через Европейский инвестиционный банк для аэрокосмической группы Arianespace для финансирования создания европейской ракеты-носителя Ariane 6. Еще €100 млн будут направлены на улучшение доступа к кредитованию малых и средних предприятий, занимающихся разработками в космическом секторе, в рамках инвестиционной программы .