Войти
ТАСС

Еврокомиссия выделила €200 млн на финансирование космических технологий

162
0
0
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты.
Источник изображения: ESA–David Ducros

Средства направят на создание европейской ракеты-носителя Ariane 6 и улучшение доступа к кредитованию предприятий, занимающихся разработками в космическом секторе

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Еврокомиссия выделила €200 млн на финансирование деятельности компаний из стран ЕС, занимающихся разработками космических технологий. Об этом информировала во вторник представитель Еврокомиссии Соня Господинова на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия во взаимодействии с Европейским инвестиционным банком объявила о выделении €200 млн на развитие космических технологий", - сообщила она.

Она уточнила, что €100 млн из этих средств будут выделены через Европейский инвестиционный банк для аэрокосмической группы Arianespace для финансирования создания европейской ракеты-носителя Ariane 6. Еще €100 млн будут направлены на улучшение доступа к кредитованию малых и средних предприятий, занимающихся разработками в космическом секторе, в рамках инвестиционной программы .

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Евросоюз
Похожие новости
27.06.2018
Европа откажется от "Союзов" на Куру
01.08.2017
Вверх-вниз
10.11.2016
Глава РКЦ "Прогресс" подтвердил два запланированных пуска "Союзов" с космодрома Куру
16.11.2015
Теорию Эйнштейна проверят некорректно выведенные Роскосмосом спутники Galileo
10.10.2014
Дело в патрубке
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк