Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая

Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года. Об этом главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Николай Евменов сообщил во вторник, 21 января.

«Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года», — цитирует Евменова «РИА Новости».

Главнокомандующий ВМФ отметил, что проект абсолютно новый. Водоизмещение составит более 20 тыс. т. Мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики у них будут гораздо лучше по сравнению с «Мистралями».

Контракт на поставку вертолетоносцев типа «Мистраль» был заключен в 2011 году между французской компанией DCNS/STX и Рособоронэкспортом. Париж должен был передать Москве два корабля в 2014 году — «Владивосток» и «Севастополь», но отказался выполнять условия соглашения из-за ситуации на Украине, сообщает RT.

Стороны достигли компромисса в августе 2015 года. Корабли было решено передать Египту, а Россия получила компенсационные выплаты в размере около €1 млрд и договорилась с Каиром о поставках нескольких десятков Ка-52 и Ка-52К.

11 января источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что первые отечественные универсальные десантные корабли (УДК) получат названия «Владивосток» и «Севастополь».