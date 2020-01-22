Войти
Интерфакс-АВН

Подтверждена совместимость отечественной операционной системы Astra Linux с панелью оператора MT-104V1

152
0
0
Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux и компания "Микро Терра", поставщик и разработчик встраиваемых систем и электронных компонентов, объявили об успешном завершении комплекса испытаний совместимости операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз "Смоленск" версии 1.6 и панели оператора MT-104V1 на базе промышленного одноплатного компьютера производства итальянской компании Seco.

"В ходе ряда проверок работоспособности совместного программно-аппаратного решения эксперты убедились и в корректности установки операционной системы на панель оператора в режиме UEFI, и в штатной работе в среде ОС Astra Linux графической, сетевой и аудиоподсистем, а также USB-устройств панели", - сказано в сообщении пресс-службы ГК Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, полная совместимость продукции официально подтверждена партнёрским сертификатом Ready for Astra Linux.

В сообщении отмечается, что панель оператора представляет собой моноблочный промышленный компьютер с ёмкостным или резистивным сенсорным экраном, имеющий защищённый корпус или переднюю панель. На мировом рынке представлена широкая линейка моделей, предназначенных для самых разных областей применения - от сферы обслуживания до морских перевозок, тяжёлой промышленности и работы в экстремальных условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
25.02.2019
Сабайди, Як-130!
23.12.2016
Владимир Терехов: европейские космические ноу-хау пришли в Россию
21.12.2016
Агентура безвластия
13.12.2016
Первый шаг к большой войне
14.06.2016
СМИ Великобритании: НАТО показала Путину, кто главный
06.10.2009
Израильский ОПК не сомневается: броня крепка и робот быстр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк