Подтверждена совместимость отечественной операционной системы Astra Linux с панелью оператора MT-104V1

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux и компания "Микро Терра", поставщик и разработчик встраиваемых систем и электронных компонентов, объявили об успешном завершении комплекса испытаний совместимости операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз "Смоленск" версии 1.6 и панели оператора MT-104V1 на базе промышленного одноплатного компьютера производства итальянской компании Seco.

"В ходе ряда проверок работоспособности совместного программно-аппаратного решения эксперты убедились и в корректности установки операционной системы на панель оператора в режиме UEFI, и в штатной работе в среде ОС Astra Linux графической, сетевой и аудиоподсистем, а также USB-устройств панели", - сказано в сообщении пресс-службы ГК Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По информации пресс-службы, полная совместимость продукции официально подтверждена партнёрским сертификатом Ready for Astra Linux.

В сообщении отмечается, что панель оператора представляет собой моноблочный промышленный компьютер с ёмкостным или резистивным сенсорным экраном, имеющий защищённый корпус или переднюю панель. На мировом рынке представлена широкая линейка моделей, предназначенных для самых разных областей применения - от сферы обслуживания до морских перевозок, тяжёлой промышленности и работы в экстремальных условиях.