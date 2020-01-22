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Известия.ru

СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Американская компания Boeing намерена провести первый тестовый полет самолета модели 777X в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника 21 января.

Утверждается, что полет может состояться 23 или 24 января на базе Boeing неподалеку от Сиэтла вне зависимости от метеоусловий.

Комментарий самой компании получить не удалось.

Презентация самого длинного пассажирского самолета Boeing 777X состоялась 17 марта в городе Эверетт. Длина лайнера составляет 77 м, размах крыльев — 72 м, диаметр турбины двигателей — около 3,5 м.

В июле компания перенесла первый полет лайнера на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. В сентябре стало известно, что при проведении тестов на герметичность сорвало дверь самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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