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В США раскрыли сценарий применения авианосца против России

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Противокорабельная ракета наземного базирования Naval Strike Missile (NSM) позволит Военно-морским силам и Корпусу морской пехоты США обеспечить надежную защиту побережья от российской и китайской угроз, пишет журнал Popular Mechanics.

В публикации американского издания раскрываются возможные сценарии применения данного оружия. Согласно одному из них, NSM позволит обеспечить оборону «архипелага островов, усеянных силами США и союзников, которому угрожает российский флот». В этом случает противокорабельная ракета позволит создать вокруг островов буферную зону и оттеснить российские силы вдаль под прицел авианосцев и подводных лодок.

Согласно другому сценарию, применение NSM в гипотетическом конфликте между США и Китаем позволит американцам удержать остров в Южно-Китайском море, который при помощи десанта захотят отбить китайцы.

В феврале 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что NSM производства норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, стоящие на вооружении морской ракетной части ВМС Польши, способны поразить объекты Балтийского флота в Калининградской области.

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Страны
Китай
Норвегия
Польша
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БФ
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