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Британская разведка назвала имя нового лидера террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Исламское государство», запрещенное в России, теперь возглавляет Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщила британская «Гардиан» со ссылкой на свои источники в двух разведывательных службах. Аль-Салби, по данным издания, стал «вождем» ИГ вскоре после ликвидации американцами его предшественника Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года. Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураиши, которого тогда считали вероятным преемником аль-Багдади, не был утвержден другими главарями группировки.

Аль-Салби считается одним из основателей и самых влиятельных идеологов ИГ (в частности, геноцида курдского субэтноса езидов, проживающих в основном на севере Ирака, – последователей зороастризма, древней персидской религии). Он родился в туркменской семье в иракском городе Таль-Афар (кстати, неарабов в руководстве террористов – единицы), получил степень по шариатскому праву в Мосульском университете. В 2004 году познакомился с аль-Багдади, когда их задержали американские военные в Ираке. «Гардиан» предполагала, что аль-Салби может также называть себя Хаджи Абдулла аль-Афари или Абдулла Кардаш, однако иракские чиновники утверждают, что боевик с таким именем погиб два года назад.

Сотрудники разведки мало что знают о местонахождении аль-Салби, но не исключают, что он вряд ли поехал за аль-Багдади в Идлиб, но, возможно, остается в одном из населенных пунктов в районе Мосула.

В Ираке в настоящее время игиловцы совершают около 60 атак в месяц на представителей сил безопасности страны, заявляют в Багдаде.

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Страны
Великобритания
Ирак
Россия
США
Туркменистан
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