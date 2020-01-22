Обвинение в хищении замглавы Генштаба тянет на миллиарды рублей

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.). Ранее сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд руб.

В деле рассмотрение жалобы на арест имущества Халила Арсланова. Как сообщает ТАСС, Минобороны отозвало иск к генерал-полковнику о компенсации ущерба на несколько миллиардов рублей. «Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», - сообщили агентству в суде.

«Коммерсант» напоминает, что генерал-полковнику было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», возбужденного еще в 2013 году.

По версии следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны России использовали различные схемы для завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы. Свою вину генерал-полковник не признает.