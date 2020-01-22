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Военно-промышленный курьер

Балтийцы вместе с японцами разобрались с пиратами в Аравийском море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Находящийся в дальнем походе отряд кораблей Балтийского флота участвует в учениях с японским эсминцем «Харусамэ». Совместные маневры кораблей БФ и морских сил самообороны Японии организованы впервые.

Отряд кораблей в составе сторожевика «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» вышел в дальний поход 1 октября 2019 года из Балтийска. В декабре они участвовали в российско-индийских учениях «ИНДРА-2019» и совместных с Ираном и Китаем маневрах.

В рамках стартовавших 20 января российско-японских учений главным эпизодом стало освобождения условно захваченного судна. Эту роль исполнил танкер «Ельня», а членам его экипажа пришлось выступить в качестве «пиратов».

Преградив пути отхода «Ельне», эсминец «Харусамэ» и сторожевик «Ярослав Мудрый» заняли позиции для огневой поддержки штурмовых отрядов. После подавления огневых точек условных пиратов российская и японская группы антитеррора в считанные минуты провели штурм. После чего состоялся совместный досмотр судна.

Кроме того, российские и японские военные моряки проведут совместные стрельбы малой артиллерией и крупнокалиберными пулеметами по морской цели, подготовленной и выставленной экипажем буксира «Виктор Конецкий». Затем вертолеты морской авиации с «Ярослава Мудрого» и «Харусамэ» совершат перекрестные полеты с посадкой на палубу. Также отряд кораблей БФ и эсминец МССО Японии уже провели совместные маневры по связи, обмену сигналами и тактическому маневрированию, в том числе в темное время суток, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
Япония
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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