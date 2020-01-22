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Газета.ru

Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"

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МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями

Проведенный на борту МКС эксперимент "Электронный нос" показал, что внутренние поверхности станции загрязнены бактериями и грибками. Ученые подчеркивают важность оперативного микробиологического контроля поверхностей и оборудования.

Проведенный на борту МКС эксперимент "Электронный нос" показал, что внутренние поверхности станции загрязнены бактериями и грибками. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП), подготовленного в рамках XLIV Королевских чтений.

"В условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль поверхностей интерьера и оборудования", - поясняют исследователи.

Для этих задач была разработана научная аппаратура E-Nose, которая способна улавливать летучие продукты метаболизма микроорганизмов и позволяет определять количественный уровень бактерий и микроскопических грибов на поверхностях, не отправляя пробы на Землю.

Эта аппаратура использовалась в эксперименте "Электронный нос", который проводился в период работы экспедиции МКС34/35 на борту МКС. С помощью прибора исследовалось микробное загрязнение образцов материалов и трех поверхностей интерьера российского сегмента МКС через два и четыре месяца с момента доставки, а также в последние дни работы экспедиции. Затем карта памяти с результатами эксперимента и планшет с образцами материалов возвращались на Землю.

"Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции", - отмечают ученые.

Авторы подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.

"Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность", - отмечается в докладе.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщала, что

на орбите МКС были найдены жизнеспособные споры и фрагменты ДНК микроорганизмов, устойчивые к неблагоприятным факторам космоса.

В рамках космического эксперимента «Тест» космонавты собрали 19 проб космической пыли с поверхности МКС во время выходов в открытый космос. Исследования проб космической пыли с МКС дважды показали наличие в образцах представителей родов Mycobacteria и Delftia, семейства Comamonadaceae порядка Burkholderiales, которые являются представителями типичных наземных и морских родов бактерий.

Статистика обнаружения жизнеспособных единиц споровых бактерий (рода Bacillus) и спор грибов (рода Aureobasidium) в проведенных сеансах эксперимента «Тест» составляет около 45%. Применение высокочувствительных молекулярных методов позволило в 70% случаев не только выявить фрагменты ДНК геномов различных микроорганизмов, но и определить их тип.

Полученные экспериментальные данные о химическом составе проб мелкодисперсной осадочной среды на поверхности МКС позволили сделать вывод о геохимическом составе космической пыли на высоте 400 км над поверхностью Земли и его источниках.

По мнению ученых, это доказывает гипотезу о внешнем тропосферном источнике живых организмов и позволяет предполагать возможность переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы.

Сообщения о том, что некоторые организмы могут жить годами на наружной поверхности МКС при факторах космического полета, появлялись и до этого - российским космонавтам и ученым удалось обнаружить на поверхности иллюминатора МКС следы морского бактериопланктона.

В целом, идентификация микроорганизмов на наружных поверхностях МКС поднимает дискуссию об инопланетном происхождении некоторых бактерий. Еще в конце XIX века выдающийся шведский физикохимик Сванте Август Аррениус предполагал, что микробы могли попасть на Землю на метеоритах, появившихся за пределами Солнечной системы. Кроме того, возможен и обратный вариант, при котором вещество из биосферы Земли попадает в космическое пространство.


Отдел "Наука"

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