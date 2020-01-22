Войти
ЦАМТО

Пакистан продлил сроки поставки Турцией вертолетов T-129 ATAK

152
0
0
Турецкий вертолет T-129 ATAK
Турецкий вертолет T-129 ATAK.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 21 января. Пакистан дал согласие продлить срок поставки 30 ударных вертолетов T-129 ATAK на один год, чтобы позволить турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) "обойти" запрет США на реэкспорт двигателей американской разработки.

Как сообщает Defense-Aerospace.com, 6 января руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир подтвердил, что Пакистан согласился дать Турции еще один год для решения проблемы. Турецкая компания рассчитывает, что вскоре сможет разработать национальный двигатель для T-129. Предполагается, что через год либо Турция создаст свою силовую установку, либо руководство США предоставит экспортную лицензию на поставку существующей.

В 2018 году Turkish Aerospace Industries подписала контракт стоимостью 1,5 млрд. долл. на поставку 30 ударных вертолетов T-129 ATAK Пакистану, предполагая, что правительство США разрешит реэкспорт американских двигателей LHTEC T800-4A.

Тем не менее, руководство Соединенных Штатов данного разрешения не предоставило и в настоящее время TAI рассчитывает, что ее дочерняя компания Tusas Engine Industries сможет разработать национальный двигатель для замены T800.

Хотя TEI уже разрабатывает силовую установку для многоцелевого вертолета T626 и перспективного ударного вертолета T429, пока не ясно, сможет ли она завершить проект в необходимые сроки и сможет ли этот двигатель заменить T800 без ухудшения характеристик вертолета.

В 2017 году TEI приступила к реализации "Проекта по разработке турбовального двигателя" (TEDP) для преодоления зависимости Турции от иностранных производителей в данном сегменте. Инициатива направлена на обеспечение возможности проектирования, разработки и испытаний турбовальных двигателей в Турции, включая национальный двигатель мощностью 1400 л.с., который будет интегрирован в существующие вертолеты.

Предполагается, что проект TEDP будет реализован в течение восьми лет, а первые серийные двигатели будут доступны в 2025 году, что значительно превышает годичный срок, предоставленный Пакистаном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
США
Турция
Продукция
Т-129
Компании
TAI
Похожие новости
15.04.2019
Одни убытки: как накажут Турцию за покупку C-400
05.06.2018
Пакистан приобретает 30 турецких боевых вертолетов Т129
26.06.2017
Как Пакистан использует Турцию для получения западных технологий
06.10.2011
Турция может поставить ударные вертолеты Корее и Саудовской Аравии
04.05.2011
К выставке IDEF-2011 ЦАМТО подготовил отчет по анализу экспорта и импорта вооружений Турции
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк