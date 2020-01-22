Пакистан продлил сроки поставки Турцией вертолетов T-129 ATAK

ЦАМТО, 21 января. Пакистан дал согласие продлить срок поставки 30 ударных вертолетов T-129 ATAK на один год, чтобы позволить турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) "обойти" запрет США на реэкспорт двигателей американской разработки.

Как сообщает Defense-Aerospace.com, 6 января руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир подтвердил, что Пакистан согласился дать Турции еще один год для решения проблемы. Турецкая компания рассчитывает, что вскоре сможет разработать национальный двигатель для T-129. Предполагается, что через год либо Турция создаст свою силовую установку, либо руководство США предоставит экспортную лицензию на поставку существующей.

В 2018 году Turkish Aerospace Industries подписала контракт стоимостью 1,5 млрд. долл. на поставку 30 ударных вертолетов T-129 ATAK Пакистану, предполагая, что правительство США разрешит реэкспорт американских двигателей LHTEC T800-4A.

Тем не менее, руководство Соединенных Штатов данного разрешения не предоставило и в настоящее время TAI рассчитывает, что ее дочерняя компания Tusas Engine Industries сможет разработать национальный двигатель для замены T800.

Хотя TEI уже разрабатывает силовую установку для многоцелевого вертолета T626 и перспективного ударного вертолета T429, пока не ясно, сможет ли она завершить проект в необходимые сроки и сможет ли этот двигатель заменить T800 без ухудшения характеристик вертолета.

В 2017 году TEI приступила к реализации "Проекта по разработке турбовального двигателя" (TEDP) для преодоления зависимости Турции от иностранных производителей в данном сегменте. Инициатива направлена на обеспечение возможности проектирования, разработки и испытаний турбовальных двигателей в Турции, включая национальный двигатель мощностью 1400 л.с., который будет интегрирован в существующие вертолеты.

Предполагается, что проект TEDP будет реализован в течение восьми лет, а первые серийные двигатели будут доступны в 2025 году, что значительно превышает годичный срок, предоставленный Пакистаном.