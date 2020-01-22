Новейший морской танкер "Академик Пашин" вошел в состав Северного флота

Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.

ЦАМТО, 21 января. В Североморске 21 января прошла торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на среднем морском танкере "Академик Пашин".

Отныне данное судно официально принято в состав Северного флота.

В торжественной церемонии принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил экипаж танкера и руководство службы вспомогательного флота СФ с важным событием и отметил, что Северный флот получил универсальное судно тылового обеспечения, которое существенно расширяет возможности применения его надводных сил вдали от пунктов базирования.

"Успешно проведенные испытания танкера подтвердили его улучшенные тактико-технические характеристики и выросшие возможности по передаче сухих и жидких грузов на боевые корабли в море", – сказал вице-адмирал Александр Моисеев, подчеркнув, что во время испытаний впервые была отработана одновременная заправка топливом сразу трех боевых кораблей траверзным и кильватерным способом.

В прошлом году новый морской танкер "Академик Пашин" успешно прошел полную программу испытаний в Баренцевом море. На отдельных этапах в испытании танкера принимали участие боевые корабли флота, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Справочно:

Средний морской танкер-снабженец "Академик Пашин" проекта 23130 построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Он оснащен дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс "Arc 4". Каюты экипажа и пассажиров, а также служебные помещения располагаются в кормовой жилой рубке.

Судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу в море. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми видов грузов.

Длина и ширина танкера составляют 130 и 21 м, соответственно. Максимальная скорость хода – 16 узлов, автономность – 60 суток, экипаж – 24 человека, максимальное водоизмещение – 9 тыс. т, сообщает пресс-служба Северного флота.