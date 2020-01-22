Войти
ТАСС

Боевые пуски ракет С-400 состоятся в апреле в Астраханской области

165
0
0
ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Они пройдут на полигоне Ашулук

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Боевые расчеты С-400 проведут в апреле стрельбы зенитными управляемыми ракетами на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенном во вторник.

"В апреле на государственном полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках третьего этапа тактических учений боевые расчеты зенитного ракетного полка объединения проведут боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами по мишеням, имитирующим технические характеристики современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника", - сообщили в пресс-службе.

По данным округа, боевые расчеты системы С-400 в городе Гатчина (Ленинградская область) приступили к подготовке к учениям. В рамках первого этапа двухнедельной подготовки военнослужащие должны выполнить нормативы по основным дисциплинам - ракетно-стрелковой, технической, тактической и специальной подготовке. Затем их ждет интенсивная теоретическая и практическая подготовка к стрельбе в специализированных учебных классах и непосредственно на зенитной ракетной технике дивизиона и командного пункта системы.

"Заключительный этап подготовки - зачет на допуск к самостоятельной работе, который включает сдачу нормативов боевой работы, теоретический срез знаний руководств и правил стрельбы, а также ведение условного противовоздушного боя в составе боевого расчета", - отмечается в сообщении.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 км, поражать их на дальности 400 км и на высоте до 35 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.10.2019
В Министерстве обороны прошел единый день приемки военной продукции
10.12.2018
НАТО не будет связываться: в США рассказали об оружии России
21.09.2016
Великий китайский арсенал
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
10.04.2013
Вооружаться рачительно и с умом
18.03.2009
В 2008 году ассигнования Министерству обороны были увеличены на 26 проц. по сравнению с 2007 годом - Сердюков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк