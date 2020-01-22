От кондукторов до ликвидаторов

Три века инженерных войск

Ежегодно 21 января в Российской Федерации отмечается День инженерных войск. Прекрасный повод напомнить о выполняемых ими важнейших задачах. К сожалению, эта служба мало освещается в средствах массовой информации. Куда чаще рассказывают о летчиках, десантниках, моряках, танкистах, артиллеристах, разведчиках. Но ведь успех действий всех мастеров перечисленных выше и чрезвычайно популярных у наших граждан ратных профессий напрямую зависит от работы не столь «знаменитых» специалистов. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на сайт Министерства обороны РФ.

Известная поговорка «Сапер ошибается только один раз» – красноречивое свидетельство рисков, сопровождающих труд инженерных войск.

Что касается дня их профессионального праздника, то он выбран не случайно. Именно 21 января 1701 года Петр I подписал Указ о создании в Москве «Школы Пушкарского приказа». Она предназначалась для подготовки не только артиллеристов, но и военных инженеров, которые «зело потребны суть при атаке или обороне», причем «не токмо фортификацию основательно разумели..., но и чтоб мужественны были, понеже сей чин паче иных опасности подвержен есть». Вследствие соответствия данным требованиям в 1722 году офицеры-инженеры были поставлены в Табели о рангах на ступень выше пехотных и кавалерийских командиров, получали большее жалованье.

Нынешние отечественные инженерные войска числят в своих предках, помимо питомцев Петра Великого, и людей, возводивших и помогавших брать крепости во времена Киевской Руси, и в эпоху правления великих московских князей, и в пору правления царей – предшественников российских императоров и императриц…

Уже в 1702 году первые инженеры-выпускники Школы Пушкарского приказа отправились в армию. Однако даже через двадцать с лишним лет их численность была невелика: всего 12 штаб-офицеров, 67 обер-офицеров и 274 кондукторов (унтер-офицеров). Зато к началу ХХ века инженерные войска включали семь саперных бригад (25 батальонов), железнодорожную бригаду, два отдельных железнодорожных батальона, восемь понтонных батальонов, шесть полевых инженерных парков, два осадных парка, 12 отдельных рот, шесть крепостных военных телеграфов и четыре воздухоплавательных парка. Общей численностью – 31329 человек, по данным за 1900 год.

“В Великую Отечественную 655 военных инженеров удостоились звания Героя Советского Союза”

За два века инженерные войска приняли участие в войнах со шведами, турками, поляками и французами. В «грозу» 1812 года построили 178 мостов, отремонтировали 1920 верст дорог, что позволило русской армии эффективно маневрировать. Покрыли себя неувядаемой славой при обороне Севастополя в 1854-1855 годах, в кампании на Балканах 1877-1878 годов.

Но, конечно, самая яркая страница в летописи инженерных войск – Великая Отечественная война. Они проявили себя самым лучшим образом, выполняя важнейшие задачи на фронте и в тылу. К 1945 году в состав РККА входили 98 инженерно-саперных, 11 понтонно-мостовых бригад, 7 инженерно-танковых, 11 понтонно-мостовых, 6 огнеметно-танковых полков, 1042 инженерных и саперных, 87 понтонно-мостовых батальонов, 94 отдельные роты и 28 отдельных отрядов. За годы войны военными инженерами было установлено более 70 миллионов противотанковых и противопехотных мин, разминировано 765 тысяч квадратных километров территории и 400 тысяч километров путей, возведено 11 тысяч мостов, проложено почти 500 тысяч километров путей.

Все это зачастую приходилось делать под огнем противника. Более 100 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов, проходивших службу в инженерных войсках РККА, были награждены орденами и медалями, 655 военных инженеров удостоились звания Героя Советского Союза. 201 инженерная часть получила статус гвардейской.

Период с 1950-х по конец 1980-х годов стал временем дальнейшего развития и укрепления инженерных войск Советской Армии. При этом они продолжали решать боевые задачи, участвуя в разминировании городов и населенных пунктов, в обезвреживании авиабомб, артиллерийских снарядов, других боеприпасов, которые, между прочим, периодически обнаруживаются до сих пор.

“Инженерные войска образцово выполнили свой долг при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС”

Мало кому сегодня известно, что инженерные войска прошли войну в Афганистане, куда был направлен 45-й отдельный инженерно-сапёрный Краснознаменный, ордена Красной Звезды полк, другие части и подразделения.

Инженерные войска образцово выполнили свой долг при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, благодаря специальной подготовке для действий в условиях применения оружия массового поражения. Именно военные инженеры занимались разведкой объекта, затем участвовали в большинстве работ, проводившихся на АЭС.

После распада Советского Союза воинам инженерных войск ВС РФ довелось выполнять боевые задачи на Северном Кавказе, в различных миротворческих миссиях за пределами России, где сыновья, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной подтвердили делом верность традициям, заложенным еще на заре XVIII столетия.

Заглянем на сайт Минобороны РФ. «Инженерные войска – специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.

Организационно инженерные войска состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

При подготовке и ведении общевойсковых операций (боевых действий) инженерные войска выполняют следующие основные задачи:

• инженерная разведка противника, местности и объектов;

• возведение (устройство) фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских);

• устройство инженерных заграждений, в том числе установка минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений (противотанковых рвов, эскарпов, контрэскарпов, надолбов и т.п.);

• разминирование местности и объектов;

• подготовка и содержание путей движения войск;

• оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов;

• добыча и очистка воды в полевых условиях и другие.

Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др.»

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",