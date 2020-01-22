Стали известны сроки закладки российских «Мистралей»

Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тыс. тонн с лучшими (по сравнению с "Мистралями") мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолетами", – передает РИА "Новости" слова Евменова.

Напомним, в июне информированный источник сообщил, что универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа "Мистраль", начнут проектировать в России в 2020 году; первый корабль, который закажет ВМФ, планируется получить уже в 2025 году.

Дмитрий Зубарев